Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной удар по Киевской области

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Броварском районе погиб мужчина. Еще один мужчина пострадал – сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медпомощь.

В результате попадания поврежден один из промышленных объектов, вспыхнул пожар.

На месте работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Число погибших возросло до 6 человек, еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести.