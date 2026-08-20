Россияне ударили по промышленному объекту в Киевской области: есть погибший и раненый
В ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной удар по Киевской области
Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки в Броварском районе погиб мужчина. Еще один мужчина пострадал – сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медпомощь.
В результате попадания поврежден один из промышленных объектов, вспыхнул пожар.
На месте работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки.
Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Число погибших возросло до 6 человек, еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести.