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19 серпня 2026, 14:59

У Києві чоловік погрожував велосипедисту гранатою через дорожній конфлікт

19 серпня 2026, 14:59
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Фото: Національна поліція
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У Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався на Воскресенському проспекті у Дніпровському районі столиці.

За даними поліції, 40-річний киянин повідомив, що під час руху на велосипеді водій автомобіля KIA притиснув його до бордюру та почав звинувачувати у порушенні правил дорожнього руху.

Під час суперечки водій дістав предмет, схожий на бойову гранату, і почав ним погрожувати велосипедисту.

Правоохоронці отримали орієнтування та за кілька годин зупинили 23-річного чоловіка у Голосіївському районі. У нього вилучили предмет, яким він погрожував заявнику.

Вибухотехніки встановили, що це була навчально-тренувальна граната.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, в Києві між водієм і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт через те, що вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Після чого пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто опонента.

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Київ конфлікт авто велосипед велосипедист Дніпровський район Голосіївський район
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