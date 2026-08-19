На Закарпатье произошел масштабный пожар на территории монастырского скита

Фото: ГСЧС

В селе Грушово Тячевского района Закарпатской области 18 августа произошел пожар в одном из монастырских скитов УПЦ (МП). Спасателям удалось не допустить полного уничтожения здания

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре на улице Монастырской поступило спасателям 18 августа в 17.31. По словам служителей, еще до появления задымления они ощущали в помещении необычный запах. Когда увидели дым, сразу вызвали спасателей.

На месте пожара пожарные местной пожарной команды Тересвы, специалисты Центра безопасности граждан Солотвинской общины и спасатели Тячева установили, что пламя охватило большую часть помещения и распространилось на кровлю.

Огонь быстро распространялся из-за того, что здание было обшито пластиком. Спасатели полностью ликвидировали пожар примерно через час. Общая площадь воспламенения составила 100 квадратных метров.

В результате пожара уничтожена кровля и церковная утварь. Также огонь повредил перекрытия, богослужебные книги и религиозные знаки.

Причину возникновения пожара устанавливают.

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