14:59  19 августа
В Киеве мужчина угрожал велосипедисту гранатой из-за дорожного конфликта
10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 15:43

На Закарпатье произошел масштабный пожар на территории монастырского скита

19 августа 2026, 15:43
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В селе Грушово Тячевского района Закарпатской области 18 августа произошел пожар в одном из монастырских скитов УПЦ (МП). Спасателям удалось не допустить полного уничтожения здания

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре на улице Монастырской поступило спасателям 18 августа в 17.31. По словам служителей, еще до появления задымления они ощущали в помещении необычный запах. Когда увидели дым, сразу вызвали спасателей.

На месте пожара пожарные местной пожарной команды Тересвы, специалисты Центра безопасности граждан Солотвинской общины и спасатели Тячева установили, что пламя охватило большую часть помещения и распространилось на кровлю.

Огонь быстро распространялся из-за того, что здание было обшито пластиком. Спасатели полностью ликвидировали пожар примерно через час. Общая площадь воспламенения составила 100 квадратных метров.

В результате пожара уничтожена кровля и церковная утварь. Также огонь повредил перекрытия, богослужебные книги и религиозные знаки.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, что в Фастове в Киевской области мужчина поджег дом после конфликта с его жителем и 26-летней сожительницей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Закарпатье монастырь
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Житомире водитель сбил ребенка на велосипеде
19 августа 2026, 15:45
В Ровенской области пересадили органы посмертного донора четырем людям
19 августа 2026, 15:33
В Киеве мужчина угрожал велосипедисту гранатой из-за дорожного конфликта
19 августа 2026, 14:59
"Зайти легче, чем выйти": Рада покинула Жупанина и Шипайла нардепами
19 августа 2026, 14:37
Обмен 103 на 103: Украина вернула защитников из российского плена
19 августа 2026, 14:16
Евгений Хмара официально возглавил Минобороны Украины
19 августа 2026, 13:56
Во Львовской области микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся: среди пострадавших два ребенка
19 августа 2026, 13:40
Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя ОП: указ Зеленского
19 августа 2026, 13:39
Разбил бутылку о брусчатку и напал на подростка: на Прикарпатье задержали 44-летнего мужчину
19 августа 2026, 13:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »