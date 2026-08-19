"Зайти легче, чем выйти": Рада покинула Жупанина и Шипайла нардепами

Остап Шипайло и Андрей Жупанин. Коллаж: УП

Верховная Рада 19 августа не поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Андрея Жупанина и Остапа Шипайло

Об этом стало известно по трансляции заседания ВР, передает RegioNews.

За прекращение полномочий Жупанина проголосовал 211 депутат, в то время как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

За прекращение полномочий Шипайло отдали голоса 218 народных депутатов.

"Друзья, зайти легче, чем выйти", – прокомментировал результаты голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как известно, Жупанин является заместителем председателя парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, а Шипайло входит в комитет по экономическому развитию. Оба были избраны в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа".

18 августа сообщалось, что народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло написали заявления о сложении депутатских полномочий.