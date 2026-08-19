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19 августа 2026, 15:45

В Житомире водитель сбил ребенка на велосипеде

19 августа 2026, 15:45
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Фото: Нацполиция
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Авария произошла 18 августа около 17:10 по улице Вильский Путь в Житомире. В результате ДТП пострадал ребенок

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 47-летний водитель Kia Niro ехал со стороны села Каменки в направлении улицы Физкультурной. Он наехал на 8-летнего велосипедиста. Предварительно мальчик двигался во встречном направлении полосой движения автомобиля.

В результате ДТП ребенка госпитализировали. Правоохранители начали расследование.

Напомним, что житель Ровно, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права водить транспортные средства.

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