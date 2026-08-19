В Житомире водитель сбил ребенка на велосипеде
Авария произошла 18 августа около 17:10 по улице Вильский Путь в Житомире. В результате ДТП пострадал ребенок
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Как выяснили стражи порядка, 47-летний водитель Kia Niro ехал со стороны села Каменки в направлении улицы Физкультурной. Он наехал на 8-летнего велосипедиста. Предварительно мальчик двигался во встречном направлении полосой движения автомобиля.
В результате ДТП ребенка госпитализировали. Правоохранители начали расследование.
Напомним, что житель Ровно, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права водить транспортные средства.
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