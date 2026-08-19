В Ровенской области пересадили органы посмертного донора четырем людям

Фото: Сергей Подолин/ телеграмм

В Ровенской области органы посмертного донора пересадили четырем людям, ожидавшим трансплантацию. Медики изъяли сердце, печень и две почки

Об этом сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews .

Забор органов был проведен в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка. Сердце, печень и две почки получили пациенты, нуждающиеся в трансплантации. Среди них был ребенок.

"На днях в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка состоялся очередной забор органов у посмертного донора. Сердце, печень и две почки получили люди, ожидавшие трансплантации. Среди них — ребенок", — написал Подолин.

По его словам, все пересаженные органы сейчас работают.

Чиновник выразил благодарность семье донора, которая согласилась на трансплантацию и таким образом дала шанс на жизнь четырем людям.

Также Подолин поблагодарил медиков Ровенской областной клинической больницы, трансплант-координаторов, анестезиологов и всю медицинскую команду за профессиональную и слаженную работу.

Напомним, ранее Львовские хирурги удалили у 44-летней жительницы Львовщины редкое паразитарное образование печени, которое по своим признакам напоминало злокачественную опухоль. В ходе операции врачам удалось сохранить гораздо больше здоровой ткани органа, чем планировали.