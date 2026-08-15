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15 серпня 2026, 11:09

Бив палицею та молотком: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві товариша

15 серпня 2026, 11:09
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Фото: Національна поліція
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У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 61-річного товариша

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що загиблий разом зі своїм 34-річним знайомим виконував ремонтні роботи у приміщенні закинутої будівлі. Після цього чоловіки почали розпивати алкоголь.

Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, нападник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім завдав йому численних ударів палицею та молотком по голові. Від отриманих травм 61-річний чоловік помер на місці.

Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та затримали підозрюваного. Ним виявився 34-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині чоловік вбив товариша стільцем. Під час застілля між 29-річним та 49-річним чоловіками сталась сварка. Тоді молодший завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. Від отриманих травм потерпілий загинув.

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підозра Київ убивство конфлікт чоловік військовий молоток Дарницький район палиця
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