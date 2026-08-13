Ущерб на 1,7 миллиона: чиновница КГГА получила подозрение

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Служебница КГГА получила подозрение. Речь идет об убытках столичного сюжета более чем на 1,7 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновница отвечала за организацию и проведение публичных закупок в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. Однако во время тендера на приобретение строительных материалов по ремонту помещений она определила победителем общество, с которым заключила соглашение на 7,7 миллиона гривен.

Впоследствии в ходе расследования выяснилось, что материалы закупили по завышенным ценам. Ущерб столичному бюджету оценивают около 1,7 миллиона гривен.

Напомним, что в Киеве получил подозрение бывший чиновник "Киевзеленстроя". Речь идет о хищении 1,1 миллиона на реконструкцию сквера.