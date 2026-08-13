Збитки на 1,7 мільйона: чиновниця КМДА отримала підозру

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновниця була відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Проте під час тендеру на придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень вона визначила переможцем товариство, з яким уклала угоду на 7,7 мільйона гривень.

Згодом під час розслідування з'ясувалось, що матеріали закупили за завищеними цінами. Збитки столичному бюджету оцінюють в близько 1,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Києві отримав підозру колишній чиновник "Київзеленбуду". Йдеться про розкрадання 1,1 мільйона на реконструкції скверу.