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03 серпня 2026, 16:35

Кохання для ухилянта: у Києві викрили схему зі шлюбами

03 серпня 2026, 16:35
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Фото: прокуратура
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У Києві викрили схему для ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаному знайшли "наречену" з інвалідністю

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Військовозобов'язаному знайшли жінку з інвалідністю, яка погодилась на шлюб. Завдяки такому одруженню чоловік міг отримати відстрочку від служби, а також виїхати за кордон. Для правдоподібності "закохані" навіть зробили переписки та весільне фото.

Така "послуга" для військовозобов'язаного коштувала 7 тисяч доларів. Першу частину грошей він віддав у день шлюбу, а другу - після того, як подав документи для отримання відстрочки.

Правоохоронці затримали одну з учасниць схеми після отримання грошей. Також повідомили про підозру чотирьом особам, які мають відношення до цієї схеми. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.

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