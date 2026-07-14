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14 июля 2026, 20:46

ДТП в Черкассах: полиция открыла дело после столкновения на улице Рустави

14 июля 2026, 20:46
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкассах 13 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала пассажирка одного из них

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21063", выполняя маневр поворота налево, не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем "Fiat Linea" под управлением 22-летней водительницы.

В результате аварии 45-летняя пассажирка автомобиля "Fiat Linea" получила телесные повреждения.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Водитель легковушки осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Следователи задокументировали ДТП и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 13 июля на перекрестке улиц Дахновская и Сосновская в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo и мотоцикла Shineray XY250GY-9A.

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