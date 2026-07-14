ДТП в Черкассах: полиция открыла дело после столкновения на улице Рустави

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах 13 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала пассажирка одного из них

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21063", выполняя маневр поворота налево, не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем "Fiat Linea" под управлением 22-летней водительницы.

В результате аварии 45-летняя пассажирка автомобиля "Fiat Linea" получила телесные повреждения.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Водитель легковушки осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Следователи задокументировали ДТП и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 13 июля на перекрестке улиц Дахновская и Сосновская в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo и мотоцикла Shineray XY250GY-9A.