У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів 8 мільйонів

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У Києві викрили шахраїв, які виманили у пенсіонерів мільйони гривень. Аферисти прикидались правоохоронцями

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві 86-річний чоловік отримав дзвінок від незнайомця, який представився співробітником СБУ. Аферист заявив, що нібито пенсіонера підозрюють у державній зраді та фінансуванні країни-агресора. Шахрай заявив, що пенсіонер нібито повинен віддати на перевірку всі свої заощадження та написати власноруч заяву про передачу коштів для перевірки та "декларування".

Пенсіонер віддав аферистам 63300 доларів США та 48120 Євро.

Схожа ситуація сталась у Солом'янському районі Києва. Там аферисти переконали 77-річного чоловіка надіслати йому на перевірку понад 13 000 доларів, 29 000 євро та 60 000 гривень.

Також від схеми постраждала 70-річна жінка. Незнайомець представився співробітником спецслужби, і виманив у жінки на перевірку 14 000 доларів та 144 000 гривень.

"Наразі встановлено, що в усіх трьох випадках кур’єрами були 23-річний та 31-річний чоловіки", - повідомляють в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.