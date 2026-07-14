Артиллерия и дроны: враг нанес серии ударов по жилым кварталам Херсона

Фото иллюстративное: ГСЧС

В течение 14 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы Херсонщины ствольной артиллерией и дронами

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 20 человек.

Это жители Херсона, получившие травмы из-за артиллерийских ударов и атак с помощью дронов. Среди раненых есть 17-летняя девушка.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, учебное заведение, маршрутное такси, частный автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что днем в центре Херсона российские войска атаковали дронами маршрутку и авто, пострадавшие.