Убил за рулем и скрылся: на Львовщине осудили водителя, унесшего жизни подростка

Фото: Офис Генерального прокурора

Ювенальные прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали в суде вину 25-летнего жителя Самборщины, который под хмельком сбил 17-летнюю девушку, оставил ее без помощи и пытался скрыть обстоятельства ДТП

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд назначил мужчине максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. На такой же срок он лишен права управлять транспортными средствами.

Прокуроры доказали, что ДТП произошло вечером 1 октября 2025 года в селе Верховцы Самборского района. Водитель "ВАЗ 2107" под хмельком превысил разрешенную скорость и сбил 17-летнюю девушку, которая шла по обочине.

Установлено, что улица была хорошо освещена, а девушку было ясно видно: ее одежда заметна в темноте, а в руках она держала телефон с включенным фонариком.

После наезда мужчина не остановился и не вызвал помощи. Он оставил девушку на месте ДТП и скрылся.

Поврежденный автомобиль водитель спрятал во дворе товарища, а следы столкновения прикрыл старой одеждой. После этого продолжил употреблять алкоголь, чтобы выдать свое опьянение за якобы наступившее уже после аварии.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Ее нашла мать, отправившаяся на поиски, когда дочь не вернулась домой.

Через несколько часов правоохранители разыскали автомобиль и задержали водителя.

Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшей, и в заведомом оставлении человека в опасности.

Напомним, что 13 июля на перекрестке улиц Дахновская и Сосновская в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo и мотоцикла Shineray XY250GY-9A.