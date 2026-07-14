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14 июля 2026, 22:28

ЗАЭС снова оказалась в состоянии блекаута

14 июля 2026, 22:28
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Фото: EPA/UPG
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На Запорожской атомной электростанции 14 июля произошел блекаут – десятый с начала года, внешнее электропитание уже возобновили

Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews .

"Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электропитание и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. Внешнее электроснабжение станции возобновлено", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Энергоатоме, это уже десятый блекаут с начала 2026 года – тревожный антирекорд для крупнейшей атомной электростанции Европы, которая уже более четырех лет находится под российской оккупацией.

"Очередной блекаут еще раз подтверждает: пока Запорожская АЭС остается под российской оккупацией, риски ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора", - заявили в "Энергоатоме".

Напомним, что Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в военную базу, разместив на ее территории технику, склады вооружений и пункты управления дронами-камикадзе.

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