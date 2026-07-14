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14 июля 2026, 21:50

В Николаевской области фанат "Новороссии" сливал россиянам данные об ВСУ

14 июля 2026, 21:50
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Фото из открытых источников
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В Николаеве судили мужчину за государственную измену. Оказалось, что он сливал россиянам данные о местах дислокации украинских военнослужащих

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте-апреле 2023 года мужчина общался в Telegram с гражданиом РФ. Мужчина отправлял "собеседнику" данные о местах дислокации украинских военнослужащих в Николаеве, объектах критической инфраструктуры и предприятиях, ремонтирующих военную технику. В частности, предатель делал для россиян фото и видео.

Мужчину задержали, когда он "работал" на месте возможного ракетного удара. Он снимал здания, в которых находились военные. Кроме того, на его телефоне были найдены портреты руководства РФ, открытки "С днем победы". В частности, у него дома нашли газету "Новороссия", петлицу золотого цвета с изображением танка, а также две коробки с патронами и магазин от пистолета "Макарова".

Муж говорил, что ему подбросили патроны, однако доказательства говорили об обратном.

В результате мужчину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.

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