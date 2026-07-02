Фото: Клименко

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия массированной ночной атаки РФ. Наибольшим разрушениям подверглась столица, где спасатели сейчас работают на 15 различных локациях. Всего по Киеву вражеским обстрелом поражены более 20 домов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

В Киеве подтверждена гибель 11 человек. Число пострадавших возросло до 56 человек, среди которых двое детей. Число жертв еще может увеличиться.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Дарницком районе столицы, где уничтожена часть девятиэтажки. На этой локации ГСЧС разбирает завалы и ищет людей, оказавшихся в смертной ловушке. Пока удалось спасти 17 человек (7 из них деблокировали из-под завалов), один человек погиб. Также есть информация о пропавших без вести, их поиски продолжаются.

Места попаданий и поврежденные здания находятся под охраной полиции. В развернутых оперативных штабах следователи принимают заявления от пострадавших.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля в семи районах столицы зафиксированы разрушения домов, гражданской инфраструктуры и пожара. Ранее сообщалось о 9 погибших и 34 пострадавших.