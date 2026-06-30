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30 червня 2026, 13:33

СБУ затримала в Києві колишнього "міністра" окупаційного уряду Криму

30 червня 2026, 13:33
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Фото: СБУ
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У Києві правоохоронці затримали 65-річного громадянина України, якого підозрюють у співпраці з окупаційною владою Криму

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації півострова чоловік добровільно очолив так зване "міністерство палива та енергетики Республіки Крим" і сприяв впровадженню політики держави-агресора в енергетичному секторі регіону.

У 2026 році підозрюваний прибув на підконтрольну Україні територію та оселився в Києві. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Під час обшуку у нього вилучили паспорти громадянина РФ та іншу техніку, що може містити докази протиправної діяльності.

18 червня чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. За рішенням суду, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, що у 2014 році посаду так званого "міністра палива та енергетики" в окупаційній адміністрації Криму обіймав Сергій Колобов. З 2012 року він очолював комітет Криму з питань палива та енергетики.

Нагадаємо, власницю херсонської ТРК засуджено до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. Наприкінці квітня на цьому каналі вийшла програма з так званим "губернатором" Херсонщини, де засуджена виступила інтерв’юером, бесіда відбувалася російською мовою, а гість був підписаний як "глава военно-гражданской администрации Херсонской области".

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