Фото: Херсонская областная прокуратура

За поддержание публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница Херсонщины признана виновной в ведении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Приговором суда ей назначено наказание — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и управления, местного самоуправления, а также заниматься журналистской деятельностью сроком на 15 лет.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная является бенефициарной владелицей одного из херсонских телеканалов, который работал на территории области с 2005 года. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекращалась. Однако с апреля акцент в условно нейтральных материалах сместился в сторону поддержки действий России в регионе.

В конце апреля на этом канале вышла передача с так называемым "губернатором" Херсонской области, где осужденная выступила в роли интервьюера, беседа велась на русском языке, а гость был указан как "глава военно-гражданской администрации Херсонской области".

После выхода указанного интервью, которое свидетели в суде позже единодушно признали лестным, изменилась и тональность материалов. В сюжетах подавалась выгодная для оккупационной администрации информация — формировалась иллюзия легитимности, положительного имиджа деятельности, толерантного отношения местного населения к факту оккупации области РФ.

Вооруженная агрессия представлялась прежде всего как внутренний, гражданский конфликт, регулярные войска России и незаконные формирования, созданные государством-агрессором, самопровозглашенные "правоохранительные" органы и т. п., становились "повстанцами", "ополченцами", "вежливыми военными".

С лета 2022 года и до осени канал вещал на российском спутнике.

Свидетели в суде рассказали, что трансляция на русском языке на канале началась в мае, что зафиксировано Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

В сюжетах "журналисты" избегали слов "оккупация" и "коллаборационисты"; звучали российские нарративы, незаконная администрация региона становилась "новой властью". На местах обстрелов съемочные группы появлялись быстро и работали с разрешения российских военных, освещая события с позиции оккупационного режима.

Приговор вынесен заочно, срок осужденная будет отбывать после ее фактического задержания.

Напомним, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры новое подозрение получил бывший украинский правоохранитель, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и занял руководящую должность в оккупационной администрации Мариуполя.