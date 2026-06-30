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30 червня 2026, 12:48

Смертельна ДТП у Подільському районі Києва: зіткнулися п’ять автомобілів

30 червня 2026, 12:48
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Фото: поліція
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Масштабна аварія сталася у вівторок, 30 червня, близько 08:40 у Подільському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Івана Виговського 21-річний водій авто BMW зіткнувся з попутним Merсedes, що їхав у другій смузі, а також з Daewoo Lanos. Надалі некерований BMW виїхав на зустрічну смугу та протаранив ще дві автівки – Hyundai та KIA.

Від отриманих травм 51-річна водійка Hyundai померла на місці. Постраждали водій BMW та його 25-річна пасажирка, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, вдень 29 червня на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.

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