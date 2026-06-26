В Киеве прямо в подъезде многоэтажки нашли лося
В соцсети появилось курьезное видео из Киева. Там можно увидеть, что лось затаился в подъезде
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошинский, передает RegioNews.
Это произошло в Святошинском районе города. Местные жители звонили стражам порядка с сообщениями о том, что лось гуляет по городу. Правоохранители выехали на поиски дикого животного.
"Приехали, искали, а он… в подъезде многоэтажки. Стоит себе, спрятался. Не объяснил причины своих действий", - говорит Алексей Белошицкий.
Животное безопасно вернули в лес. Правоохранители показали видео, как это происходило.
Напомним, ранее в Кропивницком спасатели совместно со специалистами реабилитационного центра спасли двух барсуков, которые попали в бездействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться.