У Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося
У соцмережі з'явилось курйозне відео з Києва. Там можна побачити, що лось затаївся у під'їзді
Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошинський, передає RegioNews.
Це сталось у Святошинському районі міста. Місцеві жителі дзвонили правоохоронцям з повідомленнями про те, що лось гуляє містом. Правоохоронці виїхали на пошуки дикої тварини.
"Приїхали, шукали, а він… у підʼїзді багатоповерхівки. Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій", - каже Олексій Білошицький.
Наразі тварину безпечно повернули до лісу. Правоохоронці показали відео, як це відбувалось.
Нагадаємо, раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.