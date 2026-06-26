У Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося

Фото з відкритих джерел

У соцмережі з'явилось курйозне відео з Києва. Там можна побачити, що лось затаївся у під'їзді

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошинський, передає RegioNews.

Це сталось у Святошинському районі міста. Місцеві жителі дзвонили правоохоронцям з повідомленнями про те, що лось гуляє містом. Правоохоронці виїхали на пошуки дикої тварини.

"Приїхали, шукали, а він… у підʼїзді багатоповерхівки. Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій", - каже Олексій Білошицький.

Наразі тварину безпечно повернули до лісу. Правоохоронці показали відео, як це відбувалось.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.