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26 червня 2026, 21:15

У Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося

26 червня 2026, 21:15
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Фото з відкритих джерел
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У соцмережі з'явилось курйозне відео з Києва. Там можна побачити, що лось затаївся у під'їзді

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошинський, передає RegioNews.

Це сталось у Святошинському районі міста. Місцеві жителі дзвонили правоохоронцям з повідомленнями про те, що лось гуляє містом. Правоохоронці виїхали на пошуки дикої тварини.

"Приїхали, шукали, а він… у підʼїзді багатоповерхівки. Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій", - каже Олексій Білошицький.

Наразі тварину безпечно повернули до лісу. Правоохоронці показали відео, як це відбувалось.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися.

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