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25 июня 2026, 19:55

Схема на 1,65 млн долларов: столичного коммунальщика и его подельника отправили в СИЗО

25 июня 2026, 19:55
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Фото: Офис Генерального прокурора
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По ходатайству прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меры пресечения директору одного из коммунальных предприятий столицы и его сообщнику

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн грн каждому.

По данным следствия, они подозреваются в покушении на завладение 1,65 млн. долларов США под предлогом содействия в победе в инвестиционном конкурсе и реализации строительного проекта в Голосеевском районе Киева.

Напомним, что руководителю одного из ШЭУ г. Киева и директору частного общества сообщено о подозрении в растрате и присвоении бюджетных денег , выделенных на ремонт дорог.

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