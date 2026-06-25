Схема на 1,65 млн долларов: столичного коммунальщика и его подельника отправили в СИЗО
По ходатайству прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меры пресечения директору одного из коммунальных предприятий столицы и его сообщнику
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Суд применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн грн каждому.
По данным следствия, они подозреваются в покушении на завладение 1,65 млн. долларов США под предлогом содействия в победе в инвестиционном конкурсе и реализации строительного проекта в Голосеевском районе Киева.
Напомним, что руководителю одного из ШЭУ г. Киева и директору частного общества сообщено о подозрении в растрате и присвоении бюджетных денег , выделенных на ремонт дорог.