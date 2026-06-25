Схема на 1,65 млн доларів: столичного комунальника та його спільника відправили до СІЗО

Фото: Офіс Генерального прокурора

За клопотанням прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжні заходи директору одного з комунальних підприємств столиці та його спільнику

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн грн кожному.



За даними слідства, вони підозрюються у замаху на заволодіння 1,65 млн доларів США під приводом сприяння в перемозі в інвестиційному конкурсі та реалізації будівельного проєкту в Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, що керівнику одного з ШЕУ м. Києва та директору приватного товариства повідомлено про підозру у розтраті та привласненні бюджетних грошей, виділених на ремонти доріг.