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25 червня 2026, 19:55

Схема на 1,65 млн доларів: столичного комунальника та його спільника відправили до СІЗО

25 червня 2026, 19:55
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За клопотанням прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжні заходи директору одного з комунальних підприємств столиці та його спільнику

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн грн кожному.

За даними слідства, вони підозрюються у замаху на заволодіння 1,65 млн доларів США під приводом сприяння в перемозі в інвестиційному конкурсі та реалізації будівельного проєкту в Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, що керівнику одного з ШЕУ м. Києва та директору приватного товариства повідомлено про підозру у розтраті та привласненні бюджетних грошей, виділених на ремонти доріг.

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