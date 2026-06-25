В Киеве подозревают коммунальщиков и подрядчика в растрате более 800 тыс. грн

Фото: Киевская городская прокуратура

Руководитель одного из ШЭУ г. Киева и директор частного общества сообщены о подозрении в растрате и присвоении бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что в период с мая по сентябрь 2025 подрядчик проводил ямочный ремонт дорожного покрытия, согласно документам, используя специальную технику для ликвидации выбоин.

В то же время, при осмотре улиц выяснилось, что на некоторых из них никакие работы не проводились, а техника, за использование которой заплатили, на момент проведения работ была в другом городе.

Тем не менее, за такие работы и технику ШЭУ заплатило более 800 тыс. грн.

Действия руководителя коммунального предприятия и подрядчика квалифицированы как внесение в официальные документы ложных данных и растрата бюджетных средств (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, что в Харькове злоумышленники оформляли на работу в коммунальное предприятие лиц, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей.