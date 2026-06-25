В Харькове пятерых должностных лиц подозревают в присвоении 3,3 млн грн бюджетных средств

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове злоумышленники оформляли на работу в коммунальное предприятие лиц, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Установлено, что в августе 2022 г. должностные лица коммунального предприятия организовали механизм систематического присвоения средств, выделенных на обеспечение деятельности коммунальных предприятий города Харькова в условиях военного положения.

По данным следствия, участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие лиц, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей.

В дальнейшем в первичные бухгалтерские и учетные документы вносились заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности, что становилось основанием для начисления и выплаты заработной платы.

Полученными средствами в дальнейшем завладевали организаторы и участники преступной схемы.

В ходе досудебного расследования задокументированы четыре эпизода противоправной деятельности, совершенные в период с августа 2022 по май 2026 года. Общая сумма нанесенного ущерба бюджету составляет более 3,3 млн гривен.

Следователи СУ ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры и УСБУ в Харьковской области сообщили пяти фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что полицейские Днепропетровщины сообщили о подозрении должностному лицу предприятия за загрязнение атмосферного воздуха.