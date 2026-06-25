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25 червня 2026, 19:25

У Києві підозрюють комунальників та підрядника у розтраті понад 800 тис. грн

25 червня 2026, 19:25
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Фото: Київська міська прокуратура
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Керівнику одного з ШЕУ м. Києва та директору приватного товариства повідомлено про підозру у розтраті та привласненні бюджетних грошей, виділених на ремонти доріг

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що у період з травня по вересень 2025 року підрядник проводив ямковий ремонт дорожнього покриття, згідно з документами, використовуючи спеціальну техніку для ліквідації вибоїн.

Водночас під час огляду вулиць з’ясувалось, що на деяких з них жодні роботи не проводили, а техніка, за використання якої заплатили, на момент проведення робіт була в іншому місті.

Попри це, за такі роботи й техніку ШЕУ заплатило понад 800 тис. грн.

Дії керівника комунального підприємства та підрядника кваліфіковано як внесення до офіційних документів неправдивих даних та розтрата бюджетних коштів (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що у Харкові зловмисники оформлювали на роботу до комунального підприємства осіб, які фактично не виконували жодних трудових обов’язків.

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