Пожар в многоэтажке в центре Киева: названа предварительная причина

Фото: ГСЧС Киева

В Печерском районе Киева ликвидировали пожар в многоэтажном доме, который произошел утром

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в г. Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что в 08:23 поступил сигнал о возгорании на бульваре Михновского.

Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы резервной системы электропитания, из-за чего загорелось помещение на первом этаже, которое использовалось как офис.

В 08:51 пожар был полностью ликвидирован на площади около 25 кв. м.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, по данным телеграмм-каналов, утром 24 июня в Печерском районе Киева произошел взрыв в квартире, вспыхнул пожар.