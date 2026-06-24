Пожежа в багатоповерхівці в центрі Києва: названо попередню причину

Фото: ДСНС Києва

У Печерському районі Києва ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку, що сталася вранці

Про це повідомило Головне управління ДСНС у м.Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що о 08:23 надійшов сигнал про загоряння на бульварі Міхновського.

Попередньо, причиною пожежі став аварійний режим роботи резервної системи електроживлення, через що загорілося приміщення на першому поверсі, яке використовувалося як офіс.

О 08:51 пожежу було повністю ліквідовано на площі близько 25 кв. м.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Обставини та точні причини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, за даними телеграм-каналів, вранці 24 червня у Печерському районі Києва стався вибух у квартирі, спалахнула пожежа.