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24 червня 2026, 11:29

Пожежа в багатоповерхівці в центрі Києва: названо попередню причину

24 червня 2026, 11:29
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Фото: ДСНС Києва
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У Печерському районі Києва ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку, що сталася вранці

Про це повідомило Головне управління ДСНС у м.Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що о 08:23 надійшов сигнал про загоряння на бульварі Міхновського.

Попередньо, причиною пожежі став аварійний режим роботи резервної системи електроживлення, через що загорілося приміщення на першому поверсі, яке використовувалося як офіс.

О 08:51 пожежу було повністю ліквідовано на площі близько 25 кв. м.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Обставини та точні причини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, за даними телеграм-каналів, вранці 24 червня у Печерському районі Києва стався вибух у квартирі, спалахнула пожежа.

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