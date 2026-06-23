В Киеве на Подоле патрульные "по горячим следам" задержали воров автозапчастей

Фото: патрульная полиция Киева

В Подольском районе Киева патрульные полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Во время патрулирования инспекторы заметили припаркованный автомобиль ВАЗ, в салоне которого находились двое мужчин. Увидев правоохранителей, они выбежали из машины и пытались скрыться, однако патрульные быстро догнали и задержали их.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили поврежденные электроприборы, а неподалеку — сверток с вещами, которые, вероятно, были угнаны. На место происшествия вызвали владельца транспортного средства, которое подтвердило, что найденные у задержанных вещи принадлежат ему и находились в автомобиле до его повреждения.

Для установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

По информации полиции, следователи задержали подозреваемых в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража с проникновением в транспортное средство.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Напомним, что полицейские Харькова задержали женщину, находившуюся в розыске за совершение имущественного преступления. В последние годы женщина неоднократно совершала кражи. Среди предметов посягательства находились мобильные телефоны, продукты питания и другие вещи бытового потребления.