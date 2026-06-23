У Києві на Подолі патрульні "по гарячих слідах" затримали крадіїв автозапчастин

Фото: патрульна поліція Києва

У Подільському районі Києва патрульні поліцейські по гарячих слідах затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з автомобіля

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Під час патрулювання інспектори помітили припаркований автомобіль ВАЗ, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Побачивши правоохоронців, вони вибігли з машини та намагалися втекти, однак патрульні швидко наздогнали та затримали їх.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили пошкоджені електроприлади, а неподалік — пакунок із речами, які, ймовірно, були викрадені. На місце події викликали власника транспортного засобу, який підтвердив, що знайдені у затриманих речі належать йому та перебували в автомобілі до його пошкодження.

Для встановлення всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.

За інформацією поліції, слідчі затримали підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка з проникненням до транспортного засобу.

Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що поліцейські Харкова затримали жінку, яка перебувала в розшуку за вчинення майнового злочину. Протягом останніх років жінка неодноразово вчиняла крадіжки. Серед предметів посягання були мобільні телефони, продукти харчування та інші речі побутового вжитку.