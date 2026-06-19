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19 июня 2026, 18:23

Серийная воровка "засветилась" во время домашнего конфликта в Харькове

19 июня 2026, 18:23
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Фото: полиция Харьковской области
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Полицейские Харькова задержали женщину, находившуюся в розыске за совершение имущественного преступления. В последние годы женщина неоднократно совершала кражи. Среди предметов посягательства были мобильные телефоны, продукты питания и другие вещи бытового потребления

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В Харьковское районное управление полиции обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила о конфликте с мужчиной и нанесении ей телесных повреждений.

При реагировании на сообщения о домашнем насилии сотрудники сектора противодействия домашнему насилию установили, что заявительница находилась в государственном розыске за кражи.

В соответствии с постановлением Соломенского районного суда города Киева от марта 2026 года оно было объявлено в розыск и предоставлено разрешение на задержание с целью повода в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские задержали разыскиваемую в соответствии с требованиями действующего законодательства.

После оформления необходимых процессуальных документов задержанная была передана работникам Соломенского управления полиции города Киева для дальнейшего выполнения определения суда и проведения необходимых процессуальных действий.

Напомним, что в Харьковской области злоумышленник, злоупотребляя доверием знакомого, завладел его мобильным телефоном.

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