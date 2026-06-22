У Києві вводять "спекотну" заборону для вантажівок: кому обмежать рух

Фото: Олексій Білошицький

У Києві 22 червня введене обмеження на рух вантажного транспорту. За наявності температури понад +28 °C обмеження вводитимуться у решті регіонів

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews .

"Із 22 червня Київавтодор запроваджує тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту через спеку, за температури повітря понад +28 °C", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що заборона стосується автомобілів з масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Винятком є небезпечні, швидкопсувні, військові та гуманітарні вантажі, перевезення живих тварин і птиці, а також перевезення, які пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

За словами Білошицького, водії можуть перечекати спеку на спеціальних стоянках уздовж доріг. Зокрема, на автодорогах встановлені відповідні знаки та щити.

Він також зауважив, що обмеження переглядатимуться відповідно до зміни температури повітря.

У решті регіонів країни відповідні обмеження вводитимуться за наявності температури понад +28 °C.

Нагадаємо, що у Києві через провалля дорожнього покриття ускладнено рух транспорту на двох ділянках у центральній частині міста.