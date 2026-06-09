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09 июня 2026, 15:30

В центре Киева из-за провала в дорожном покрытии ограничено движение транспорта

09 июня 2026, 15:30
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Фото: Полиция Киева
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В Киеве из-за провалов в дорожном покрытии затруднено движение транспорта на двух участках в центральной части города

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

В частности, ограничения зафиксированы на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Владимирской, а также на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Князей Острожских в направлении улицы Липской.

Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути движения.

Причины образования провалов пока не уточняются. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что в Тернопольской области на год ограничат движение всех видов транспорта на участке международной трассы М-19 в Теребовле.

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