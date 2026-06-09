В центре Киева из-за провала в дорожном покрытии ограничено движение транспорта
В Киеве из-за провалов в дорожном покрытии затруднено движение транспорта на двух участках в центральной части города
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
В частности, ограничения зафиксированы на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Владимирской, а также на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Князей Острожских в направлении улицы Липской.
Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути движения.
Причины образования провалов пока не уточняются. Информации о пострадавших нет.
Напомним, что в Тернопольской области на год ограничат движение всех видов транспорта на участке международной трассы М-19 в Теребовле.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
В Черкасской области конфликт между работниками ТЦК и персоналом предприятия завершился криминалом
09 июня 2026, 17:30ЦИК официально зарегистрировал Николая Давидюка народным депутатом
09 июня 2026, 17:22В Херсонской области разоблачили эксчиновника, укравшего землю на миллионы
09 июня 2026, 16:56В Харькове мужчина убил любимую: ее тело обнаружили гости
09 июня 2026, 16:45В Кировоградской области разоблачили схему "накрутки" на закупке угля
09 июня 2026, 16:32В Херсонской области будут судить мужчину, который убил односельчанина ради авто
09 июня 2026, 16:17Сексуальное рабство под прикрытием "работы": в Кривом Роге будут судить женщину за торговлю девушками
09 июня 2026, 15:56В Одесской области школьники 13 часов писали НМТ из-за воздушных тревог
09 июня 2026, 15:26Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: повреждены дома и школа
09 июня 2026, 15:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »