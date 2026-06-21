В Киеве прошел юбилейный "Марш равенства"

Фото: KyivPride﻿

В столице 21 июня состоялся марш "КиевПрайд", в акции приняли участие 5 тысяч человек

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает RegioNews .

"Прайд длился 2 часа, 1,2 километра... Марш объединил ЛГБТК+ людей, военных, ветеранов и ветеранок, правозащитниц, дипломатов, общественные организации и союзников и союзниц сообщества со всей Украины", - отмечают организаторы.

Сообщается, что шествие двинулось от Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, далее участники прошли бульваром Тараса Шевченко, по улице Евгения Чикаленко до станции метрополитена "Площадь Украинских Героев".

Нынешняя акция проходила под лозунгом "Наши семьи - часть Украины".

Участники марша равенства, в частности, призвали не принимать проект нового Гражданского кодекса, поскольку он содержит дискриминационные положения и противоречит обязательствам Украины в рамках европейской интеграции; признать семейные партнерства для военных и гражданских как важный шаг к брачному равенству, гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами равенства и выполнения обязательств Украины по решениям ЕСПЧ; ввести справедливую уголовную ответственность за преступления на почве нетерпимости, в частности, гомофобии и трансфобии; привести медицинское законодательство Украины о транспереходе к современным стандартам; упростить процедуру официального изменения документов для транслюдей и т.д.

В полиции Киева сообщили , что правопорядок во время проведения массовых мероприятий в центре столицы обеспечивали правоохранители с приданными силами. Грубые нарушения публичного порядка не допущены.

"Полиция Киева благодарит граждан за ответственность, соблюдение требований законодательства и правил безопасности", - отметили правоохранители.

Напомним, что 8 марта, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева прошел ежегодный Марш женщин – акция, посвященная привлечению внимания к гендерному равенству, защите прав женщин и проблемам дискриминации.