14:12  21 июня
На Чугуевщине задержан 19-летний наркоторговец
13:45  21 июня
Массированный налет на Харьковщину: враг ранил четверых детей, есть погибшая
12:53  21 июня
В Черкасской области водитель "под градусом" врезалась в дерево, травмированы двое детей
UA | RU
UA | RU
21 июня 2026, 16:47

В Киеве прошел юбилейный "Марш равенства"

21 июня 2026, 16:47
Читайте також українською мовою
Фото: KyivPride﻿
Читайте також
українською мовою

В столице 21 июня состоялся марш "КиевПрайд", в акции приняли участие 5 тысяч человек

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает RegioNews .

"Прайд длился 2 часа, 1,2 километра... Марш объединил ЛГБТК+ людей, военных, ветеранов и ветеранок, правозащитниц, дипломатов, общественные организации и союзников и союзниц сообщества со всей Украины", - отмечают организаторы.

Сообщается, что шествие двинулось от Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, далее участники прошли бульваром Тараса Шевченко, по улице Евгения Чикаленко до станции метрополитена "Площадь Украинских Героев".

Нынешняя акция проходила под лозунгом "Наши семьи - часть Украины".

Участники марша равенства, в частности, призвали не принимать проект нового Гражданского кодекса, поскольку он содержит дискриминационные положения и противоречит обязательствам Украины в рамках европейской интеграции; признать семейные партнерства для военных и гражданских как важный шаг к брачному равенству, гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами равенства и выполнения обязательств Украины по решениям ЕСПЧ; ввести справедливую уголовную ответственность за преступления на почве нетерпимости, в частности, гомофобии и трансфобии; привести медицинское законодательство Украины о транспереходе к современным стандартам; упростить процедуру официального изменения документов для транслюдей и т.д.

В полиции Киева сообщили , что правопорядок во время проведения массовых мероприятий в центре столицы обеспечивали правоохранители с приданными силами. Грубые нарушения публичного порядка не допущены.

"Полиция Киева благодарит граждан за ответственность, соблюдение требований законодательства и правил безопасности", - отметили правоохранители.

Напомним, что 8 марта, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева прошел ежегодный Марш женщин – акция, посвященная привлечению внимания к гендерному равенству, защите прав женщин и проблемам дискриминации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ЛГБТ Киев марш
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Оккупанты ударили из РСЗО по спальному микрорайону Славянска, есть раненые
21 июня 2026, 17:11
Враг атаковал дроном автозаправку в Запорожье: есть раненые
21 июня 2026, 16:19
Враг атаковал Салтовку: дрон попал на парковку возле торгового центра
21 июня 2026, 15:43
В Днепропетровской области за сутки погиб один человек, 18 получили ранения, в том числе полицейские
21 июня 2026, 15:20
В Черкасской области пьяный мужчина взорвал гранату у себя во дворе
21 июня 2026, 14:57
На Чугуевщине задержан 19-летний наркоторговец
21 июня 2026, 14:12
Массированный налет на Харьковщину: враг ранил четверых детей, есть погибшая
21 июня 2026, 13:45
"Мадьяр" показал результаты ночной охоты в Крыму и на ВТО
21 июня 2026, 13:18
В Черкасской области водитель "под градусом" врезалась в дерево, травмированы двое детей
21 июня 2026, 12:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »