У Києві відбувся ювілейний "Марш рівності"

Фото: KyivPride﻿

У столиці 21 червня відбувся марш "КиївПрайд", в акції взяли участь 5 тисяч людей

Про це повідомили організатори заходу, передає RegioNews .

"Прайд тривав 2 години, 1,2 кілометра... Марш об’єднав ЛГБТК+ людей, військових, ветеранів і ветеранок, правозахисниць, дипломатів, громадські організації і союзників та союзниць спільноти з усієї України”, - зазначають організатори.

Повідомляється, що хода рушила від Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, далі учасники пройшли бульваром Тараса Шевченка, вулицею Євгена Чикаленка до станції метрополітену "Площа Українських Героїв”.

Цьогорічна акція проходила під гаслом "Наші родини — частина України”.

Учасники "маршу рівності”, зокрема, закликали не ухвалювати проєкт нового Цивільного кодексу, оскільки він містить дискримінаційні положення та суперечить зобов’язанням України в межах європейської інтеграції; визнати сімейні партнерства для військових і цивільних як важливий крок до шлюбної рівності, гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами рівності та виконання зобов’язань України за рішеннями ЄСПЛ; запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії; привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів; спростити процедуру офіційної зміни документів для транслюдей тощо.

У поліції Києва повідомили, що правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці забезпечували правоохоронці з приданими силами. Грубих порушень публічного порядку не допущено.

"Поліція Києва дякує громадянам за відповідальність, дотримання вимог законодавства та правил безпеки”, - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що 8 березня, у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва пройшов щорічний Марш жінок – акція, присвячена приверненню уваги до гендерної рівності, захисту прав жінок і проблем дискримінації.