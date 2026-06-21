18:10  21 червня
На Львівщині потяг насмерть збив 19-річного хлопця
17:42  21 червня
На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море
17:11  21 червня
Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
UA | RU
UA | RU
21 червня 2026, 16:47

У Києві відбувся ювілейний "Марш рівності"

21 червня 2026, 16:47
Читайте также на русском языке
Фото: KyivPride﻿
Читайте также
на русском языке

У столиці 21 червня відбувся марш "КиївПрайд", в акції взяли участь 5 тисяч людей

Про це повідомили організатори заходу, передає RegioNews.

"Прайд тривав 2 години, 1,2 кілометра... Марш об’єднав ЛГБТК+ людей, військових, ветеранів і ветеранок, правозахисниць, дипломатів, громадські організації і союзників та союзниць спільноти з усієї України”, - зазначають організатори.

Повідомляється, що хода рушила від Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, далі учасники пройшли бульваром Тараса Шевченка, вулицею Євгена Чикаленка до станції метрополітену "Площа Українських Героїв”.

Цьогорічна акція проходила під гаслом "Наші родини — частина України”.

Учасники "маршу рівності”, зокрема, закликали не ухвалювати проєкт нового Цивільного кодексу, оскільки він містить дискримінаційні положення та суперечить зобов’язанням України в межах європейської інтеграції; визнати сімейні партнерства для військових і цивільних як важливий крок до шлюбної рівності, гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами рівності та виконання зобов’язань України за рішеннями ЄСПЛ; запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії; привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів; спростити процедуру офіційної зміни документів для транслюдей тощо.

У поліції Києва повідомили, що правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці забезпечували правоохоронці з приданими силами. Грубих порушень публічного порядку не допущено.

"Поліція Києва дякує громадянам за відповідальність, дотримання вимог законодавства та правил безпеки”, - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що 8 березня, у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва пройшов щорічний Марш жінок – акція, присвячена приверненню уваги до гендерної рівності, захисту прав жінок і проблем дискримінації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЛГБТ Київ марш
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Харкові чоловік опинився за ґратами за знущання над співмешканкою
21 червня 2026, 18:54
На знак солідарності з Україною: польський ексдепутат повернув державну нагороду
21 червня 2026, 18:50
На Львівщині потяг насмерть збив 19-річного хлопця
21 червня 2026, 18:10
На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море
21 червня 2026, 17:42
Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
21 червня 2026, 17:11
Ворог атакував дроном автозаправку у Запоріжжі: є поранені
21 червня 2026, 16:19
Ворог атакував Салтівку: дрон влучив на парковку біля торговельного центру
21 червня 2026, 15:43
На Дніпропетровщині за добу одна загибла, 18 поранених, серед яких поліцейські
21 червня 2026, 15:20
На Черкащині п’яний чоловік підірвав гранату на власному подвір’ї
21 червня 2026, 14:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »