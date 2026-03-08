Марши женщин в Киеве и Львове: права, равенство и новый Гражданский кодекс

Скриншот с видео

Сегодня, 8 марта, в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева проходит ежегодный Марш женщин – акция, посвященная привлечению внимания к гендерному равенству, защите прав женщин и проблемам дискриминации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что шествие началось около 11:00 и охватывает ряд общественно важных тем, среди которых равные права для военнослужащих и волонтеров, поддержка женщин, возвращающихся из российского плена, и борьба со случаями притязаний и дискриминации в армии.

Одним из ключевых требований является поддержка и последующее внедрение законопроекта № 13037, предусматривающего механизмы противодействия сексуальным притязаниям и дискриминации в Вооруженных Силах Украины и других силовых структурах. Участницы и участники призывают власть обеспечить надлежащую защиту и равные условия для женщин, служащих в армии или занимающихся волонтерской деятельностью.

Также активисты выражают протест против части положений проектов нового Гражданского кодекса Украины, которые, по их мнению, могут "суживать права женщин и принципы равенства". В частности, выражают обеспокоенность отдельными правовыми нормами, касающимися семейного законодательства.

Параллельно во Львове проходит своя женская мирная акция, участницы которой также протестуют против новых изменений в Гражданский кодекс, видя угрозу для женских прав и равенства.

Местные СМИ сообщают, что демонстрантки держат плакаты с соответствующими лозунгами и призывают власти к диалогу.

Во время событий в столице группа мужчин принесла в марш похоронный венок и бросила его в сторону участниц.

История 8 Марта: как возник Международный женский день

История возникновения Международного женского дня начинается с начала ХХ века, когда в мире активно набирало обороты движение за равноправие женщин, их политическое участие и социальную справедливость.

Первым важным шагом стал Национальный женский день в США в 1909 году, инициированный Социалистической партией. Его целью было привлечь внимание к проблемам дискриминации, в частности, лишения женщин избирательного права.

Со временем 8 марта стало символической датой международного женского движения. Уже в 1920-е годы этот день регулярно отмечался в разных странах.

Международный статус праздник официально получил в 1975 году, когда Организация Объединенных Наций включила Международный женский день в свой календарь мировых дат.

Сегодня характер празднования отличается в зависимости от культурных особенностей и традиций каждой страны.

Во многих уголках мира этот день сопровождается:

маршами и акциями в поддержку солидарности;

публичными обсуждениями вопросов гендерного равенства;

просветительскими кампаниями, направленными против насилия и дискриминации;

мероприятиями, отмечающими потребность равной оплаты труда.

В Украине 8 марта объединяет элементы как борьбы за права женщин, так и традиций празднования весны и женственности.