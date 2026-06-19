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19 червня 2026, 19:59

1,8 млн грн на "завищенні" тарифів: у Києві судитимуть постачальника електроенергії для дитсадків

19 червня 2026, 19:59
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Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора приватного товариства, яке постачало електроенергію для дитячих садочків Деснянського району міста Києва за завищеними цінами

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року управління освіти Деснянської РДА уклало договір на постачання електричної енергії для закладів дошкільної освіти району.

Надалі приватне товариство ініціювало укладання додаткових угод з необґрунтовано збільшеною вартістю електроенергії, що суперечить вимогам чинного законодавства.

В результаті укладання таких угод директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами загальною сумою понад 1,8 млн грн, чим бюджету столиці спричинено збитки на вказану суму.

Обвинувальний акт щодо посадової особи Управління освіти, яка укладала додаткові угоди, вже перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що у Києві за ремонт покрівлі дитячого садочка переплатили майже 430 тисяч гривень. Підозри отримали підрядник, а також чиновниця Управління освіти Деснянської РДА

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