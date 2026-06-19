Отсрочки за 1200 грн в месяц: в Украине хакеры создали фейковый "Резерв+"
Киберспециалисты СБУ и Департамента киберполиции Нацполиции провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ровно и Черкассах. Правоохранители нейтрализовали группу хакеров, создавших для уклоняемых фейковую версию мобильного приложения "Резерв+"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Внешне клонированное приложение полностью имитировало официальное приложение Минобороны Украины. Доступ к "клону" был платным и стоил 1200 гривен в месяц.
В электронном кабинете псевдоприложения уклонисты могли самостоятельно менять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.
После внесения соответствующих изменений военнообязанные предъявляли фейковые электронные документы сотрудникам ТЦК и Нацполиции во время проверок.
Задокументировано, что в поддельном сервисе авторизовались более 4000 пользователей, которые пытались избежать мобилизации.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов в трех городах Украины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские и сим-карты с поличным.
Правоохранители заблокировали фейковое приложение.
Двум задержанным объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, на Хмельнитчине из-за фейковой фирмы мужчина украл миллионы у китайцев. Он использовал поддельный документ и банковский терминал, чтобы присваивать деньги иностранцев.