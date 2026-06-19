Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ и Департамента киберполиции Нацполиции провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ровно и Черкассах. Правоохранители нейтрализовали группу хакеров, создавших для уклоняемых фейковую версию мобильного приложения "Резерв+"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Внешне клонированное приложение полностью имитировало официальное приложение Минобороны Украины. Доступ к "клону" был платным и стоил 1200 гривен в месяц.

В электронном кабинете псевдоприложения уклонисты могли самостоятельно менять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.

После внесения соответствующих изменений военнообязанные предъявляли фейковые электронные документы сотрудникам ТЦК и Нацполиции во время проверок.

Задокументировано, что в поддельном сервисе авторизовались более 4000 пользователей, которые пытались избежать мобилизации.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов в трех городах Украины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские и сим-карты с поличным.

Правоохранители заблокировали фейковое приложение.

Двум задержанным объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, на Хмельнитчине из-за фейковой фирмы мужчина украл миллионы у китайцев. Он использовал поддельный документ и банковский терминал, чтобы присваивать деньги иностранцев.