Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ та Департаменту кіберполіції Нацполіції провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. Правоохоронці нейтралізували групу хакерів, які створили для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку "Резерв+"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міноборони України. Доступ до "клона" був платним і коштував 1200 гривень на місяць.

В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову.

Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок.

Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалися понад 4000 користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у трьох містах України вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки.

Правоохоронці заблокували фейковий додаток.

Двом затриманим оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Хмельниччині через фейкову фірму чоловік вкрав мільйони у китайців. Він використовував підроблений документ та банківський термінал, щоб привласнювати гроші іноземців.