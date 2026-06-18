Сделка с Ocean Plaza: у чиновников ФГСУ провели обыски в связи с возможной продажей ТРЦ за бесценок

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Главное следственное управление Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о возможных злоупотреблениях при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza, актива, взимаемого в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, отдельные должностные лица Фонда государственных имуществ Украины могли действовать в интересах представителей коммерческих структур для создания условий продажи этого актива заранее определенному субъекту хозяйствования по искусственно заниженной стоимости.

В частности, в ходе расследования проверяются факты возможного влияния на процедуру оценки ТРЦ, формирование стартовой цены аукциона, определение условий продажи и ограничения круга потенциальных покупателей, что может привести к продаже государственного актива по цене, не соответствующей его реальной рыночной стоимости, и нанести ущерб государственному бюджету Украины.

18 июня 2026 г. в рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам жительства отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.

В ходе следственных действий изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования.

Как сообщалось, Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Об этом стало известно в конце февраля.