Известный киевский ТРЦ выставят на продажу
Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По ее словам, график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране.
Кабмин способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно скорее.
Как известно, ТРЦ Ocean Plaza принадлежал российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. ВАКС решил конфисковать его имущество в пользу государства.
Напомним, в Киеве суд признал незаконной аренду земли, на которой планировали построить ТРЦ. Речь идет о участке на пересечении ул. Теодора Драйзера и ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева.
В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генераторВсе новости »
17 февраля 2026, 18:31Разбитые авто и более 6000 травмированных из-за гололеда: киевским чиновникам объявили подозрения
17 февраля 2026, 16:57Переплата 4,8 миллиона на генераторах: в Киеве будут судить чиновника КГГА
17 февраля 2026, 15:46
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Переговоры в Женеве зашли в тупик
17 февраля 2026, 23:32Эксигрок "Динамо" и сборной Украины поддержал футболиста, ударившего работника ТЦК
17 февраля 2026, 22:53Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве – СМИ
17 февраля 2026, 22:28В Ровно сорвали концерт певца MELOVIN: названа причина
17 февраля 2026, 22:11Россияне атаковали Запорожье, количество раненых увеличивается
17 февраля 2026, 21:58Ударившего работника Киевского ТЦК футболиста пообещали исключить из команды
17 февраля 2026, 21:41У украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия
17 февраля 2026, 20:39Галущенко отправили в СИЗО с залогом в 200 миллионов
17 февраля 2026, 19:53Галущенко рассказал, сколько залога готов заплатить
17 февраля 2026, 19:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все блоги »