Известный киевский ТРЦ выставят на продажу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране.

Кабмин способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно скорее.

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza принадлежал российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. ВАКС решил конфисковать его имущество в пользу государства.

Напомним, в Киеве суд признал незаконной аренду земли, на которой планировали построить ТРЦ. Речь идет о участке на пересечении ул. Теодора Драйзера и ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева.