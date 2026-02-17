22:11  17 февраля
17 февраля 2026, 21:15

Известный киевский ТРЦ выставят на продажу

17 февраля 2026, 21:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране.

Кабмин способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно скорее.

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza принадлежал российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. ВАКС решил конфисковать его имущество в пользу государства.

Напомним, в Киеве суд признал незаконной аренду земли, на которой планировали построить ТРЦ. Речь идет о участке на пересечении ул. Теодора Драйзера и ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева.

Киев продажа ТРЦ Свириденко Юлия Анатольевна Ocean Plaza
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
