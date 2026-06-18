Оборудка з Ocean Plaza: у посадовців ФДМУ пройшли обшуки через можливий продаж ТРЦ за безцінь

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Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України.

18 червня 2026 року в межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України.

Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування.

Як повідомлялось, Фонд держмайна виставить на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Про це стало відомо наприкінці лютого.