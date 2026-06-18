В Киеве вместо научных лабораторий на участке НАН хотят построить жилой комплекс

Фото: Киевская городская прокуратура

На участке одного из Институтов Национальной академии наук без решения КГГА планируют построить жилой комплекс – прокуратура оспаривает заключенный договор

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Соломенской окружной прокуратурой города Киева подан иск о признании недействительным договора, предусматривающего застройку земельного участка площадью 1,714 га и стоимостью более 23 млн грн. Участок на ул. Генерала Наумова, согласно заключенному договору, планируют застроить жилыми домами.

Такой договор с частным обществом подписал Институт проблем материаловедения им. И.М. Францевича НАН Украины, в употреблении которого находится эта земля. Все же здания научного учреждения будут снесены. Кроме того, по условиям заключенного договора, общество, с которым заключили договор, приобретает право собственности на часть построенных объектов недвижимости.

Вместе с тем установлено, что владелец земельного участка – Киевская городская государственная администрация, решений по передаче этой земли под застройку не принимала, а сам договор заключен с нарушением требований действующего законодательства.

В то же время, земельный участок должен использоваться исключительно научным учреждением для реализации его уставной деятельности.

Следовательно, прокуратура оспаривает заключенный договор. Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу по иску прокурора.

Напомним, что п роратура в суде оспаривает незаконное изменение целевого назначения под застройку земли , на которой расположена ледовая арена "Льдинка" в парке "Победа".