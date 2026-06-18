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18 червня 2026, 16:47

У Києві замість наукових лабораторій на ділянці НАН хочуть звести житловий комплекс

18 червня 2026, 16:47
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Фото: Київська міська прокуратура
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На ділянці одного з Інститутів Національної академії наук без рішення КМДА планують побудувати житловий комплекс – прокуратура оскаржує укладений договір

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва подано позов про визнання недійсним договору, який передбачає забудову земельної ділянки площею 1,714 га та вартістю понад 23 млн грн. Ділянку по вул. Генерала Наумова, згідно з укладеним договором, планують забудувати житловими будинками.

Такий договір з приватним товариством підписав Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, у користуванні якого перебуває ця земля. Усі ж будівлі наукової установи будуть знесені. Крім того, за умовами укладеного договору, товариство, з яким уклали договір, набуває право власності на частину збудованих об’єктів нерухомості.

Разом з тим, встановлено, що власник земельної ділянки – Київська міська державна адміністрація, рішень щодо передачі цієї землі під забудову не приймала, а сам договір укладено із порушенням вимог чинного законодавства.

Водночас земельна ділянка має використовуватись виключно науковою установою для реалізації її статутної діяльності.

Відтак прокуратура оскаржує укладений договір. Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом прокурора.

Нагадаємо, що прокуратура у суді оскаржує незаконну зміну цільового призначення під забудову землі, на якій розташована льодова арена "Крижинка” у парку "Перемога”.

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