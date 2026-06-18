Дідусь плакав: у Києві у пенсіонера забрали квартиру через борги за комуналку

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Квартиру пенсіонера з Києва продали, поки він знаходився в лікарні. Причиною стали борги за комунальні послуги

Про це повідомляє OBOZ.UA, передає RegioNews.

Житло 76-річного киянина Івана Берестецького продали через борги перед житлово-будівельним корпоративом (ЖБК) "Харчовик-4". Пенсіонер не платив за комунальні послуги роками. ЗокремА, йому виставляли рахунки за затоплення. У чоловіка не було справного лічильника, тому на нього списували і втрати води в будинку.

"Державний виконавець прийшла з ДСНС вибивати йому двері. Коли зайшли, дідусь заплакав. Він каже "що ви наробили?". Все хвилювався, що він тепер без дверей буде жити", – розповіли у Державній виконавчій службі.

Чиновники наголосили, що вони попри співчуття повинні виконувати рішення суду. Журналісти з'ясували, що пенсіонера уже виселили, а житло продали. Він отримає лише близько 125 тисяч гривень від суми продажу, оскільки накопичив борг за комунальні послуги у розмірі 875 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше пояснювали, що українці можуть залишитися без житла через борги за комунальні послуги. Експерти попереджають, що ситуація може загостритися після війни, коли питання стягнення боргів стануть активнішими.