13:13  18 червня
Окупаційна верхівка вивозить майно та сім’ї з Криму – "АТЕШ"
11:40  18 червня
На Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув чоловік
08:43  18 червня
В Одесі позашляховик врізався у маршрутку: постраждали три людини
UA | RU
UA | RU
18 червня 2026, 16:35

Дідусь плакав: у Києві у пенсіонера забрали квартиру через борги за комуналку

18 червня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Квартиру пенсіонера з Києва продали, поки він знаходився в лікарні. Причиною стали борги за комунальні послуги

Про це повідомляє OBOZ.UA, передає RegioNews.

Житло 76-річного киянина Івана Берестецького продали через борги перед житлово-будівельним корпоративом (ЖБК) "Харчовик-4". Пенсіонер не платив за комунальні послуги роками. ЗокремА, йому виставляли рахунки за затоплення. У чоловіка не було справного лічильника, тому на нього списували і втрати води в будинку.

"Державний виконавець прийшла з ДСНС вибивати йому двері. Коли зайшли, дідусь заплакав. Він каже "що ви наробили?". Все хвилювався, що він тепер без дверей буде жити", – розповіли у Державній виконавчій службі.

Чиновники наголосили, що вони попри співчуття повинні виконувати рішення суду. Журналісти з'ясували, що пенсіонера уже виселили, а житло продали. Він отримає лише близько 125 тисяч гривень від суми продажу, оскільки накопичив борг за комунальні послуги у розмірі 875 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше пояснювали, що українці можуть залишитися без житла через борги за комунальні послуги. Експерти попереджають, що ситуація може загостритися після війни, коли питання стягнення боргів стануть активнішими.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
житло борги Київ
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки...
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Оборудка з Ocean Plaza: у посадовців ФДМУ пройшли обшуки через можливий продаж ТРЦ за безцінь
18 червня 2026, 18:47
На Львівщині поліція викрила батька, який тривалий час ґвалтував рідну доньку
18 червня 2026, 18:32
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
18 червня 2026, 18:30
Удар по Сумщині: горіли склади із сірковмісними речовинами
18 червня 2026, 17:59
У Харкові чоловіки влаштували масштабне виробництво вибухівок
18 червня 2026, 17:50
Убивство дитини через образу: на Київщині суд відправив підозрюваного за ґрати без права застави
18 червня 2026, 17:46
Систематичне насильство над дітьми: у Вінниці судитимуть власника приватного реабілітаційного центру
18 червня 2026, 17:29
На Дніпропетровщині посадовиця "відмила" 6,3 млн грн на шкільних укриттях
18 червня 2026, 16:54
У Києві замість наукових лабораторій на ділянці НАН хочуть звести житловий комплекс
18 червня 2026, 16:47
На Харківщині викрили незаконну схему продажу електронних цигарок
18 червня 2026, 16:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Павло Казарін
Всі блоги »