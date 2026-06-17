У Києві невідомий чоловік переслідує жінок
У столиці шукають чоловіка, який переслідує жінок на вулицях. Поліція розпочала справу
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Один із місцевих жителів столиці переслідує жінок. За фактом заяв розпочали кримінальне провадження. Поліція веде розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя.
"Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника. Слідство триває", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання 35 тисяч доларів неіснуючого боргу. Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.
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