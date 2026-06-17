Фото: Facebook/Епископ Авраамий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Национального заповедника в Фейсбуке.

На видео – первые секунды прицельного удара вражеского дрона, попавшего в Успенский собор.

"Охваченный пламенем храм – это еще одно преступление российских окупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность. Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали, что враг пытался уничтожить. Возобновим и сейчас", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора. Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.

Президент Владимир Зеленский посетил обстрелянную Лавру в Киеве.

Территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей из-за существенных повреждений в результате российских обстрелов.

Ущерб Лавры от обстрела превышает 500 млн грн, а реставрационные работы и восстановление могут длиться около двух лет.