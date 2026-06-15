Зеленский посетил обстрелянную Лавру в Киеве

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Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас спасатели уже ликвидировали пожары в Лавре и Художественном Арсенале. Он отметил, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Художественный Арсенал.

"По состоянию на данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранены 53 человека и известно об 11 убитых этим массированным российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - говорит президент.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. В заповеднике отметили, что сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.