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У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
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17 червня 2026, 09:00

У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору

17 червня 2026, 09:00
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Фото: Facebook/Єпископ Авраамій
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Києво-Печерська лавра опублікувала момент удару російського безпілотника вночі 15 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Національного заповідника у Фейсбук.

На відео – перші секунди прицільного удару ворожого дрона, що влучив у Успенський собор.

"Охоплений полум’ям храм – це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність.

Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору. Одразу після атаки були евакуйовані сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Президент Володимир Зеленський відвідав обстріляну Лавру в Києві.

Територія Києво-Печерської лаври тимчасово зачинена для відвідувачів через суттєві пошкодження внаслідок російського обстрілу.

Збитки Лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.

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