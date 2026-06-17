Фото: Facebook/Єпископ Авраамій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Національного заповідника у Фейсбук.

На відео – перші секунди прицільного удару ворожого дрона, що влучив у Успенський собор.

"Охоплений полум’ям храм – це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність. Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору. Одразу після атаки були евакуйовані сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Президент Володимир Зеленський відвідав обстріляну Лавру в Києві.

Територія Києво-Печерської лаври тимчасово зачинена для відвідувачів через суттєві пошкодження внаслідок російського обстрілу.

Збитки Лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.